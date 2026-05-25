Experți: Campionatul Mondial de fotbal 2026 va lăsa cea mai mare amprentă de carbon din istoria sportului.

Acesta va fi primul Campionat Mondial FIFA din istorie la care vor participa 48 de echipe, nu 32, ca înainte. Se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în trei țări simultan - SUA, Canada și Mexic. Din această cauză, echipele vor trebui să efectueze zboruri lungi: de exemplu, distanța dintre Miami și Vancouver este de 4.500 de kilometri. Pe lângă fotbaliști, vor zbura dintr-un oraș în altul din America de Nord și oficiali, jurnaliști și suporteri — potrivit estimărilor FIFA, la Campionatul Mondial vor participa peste 5 milioane de persoane, scrie dw.com.

Ca rezultat, emisiile de CO2 ar putea ajunge la 9 milioane de tone, au calculat la Universitatea din Lausanne (UNIL). Pentru comparație, la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris acest indicator a fost de aproximativ 1,75 milioane de tone, iar la precedentul Campionat Mondial de fotbal, desfășurat în Qatar în 2022 - 3,17 milioane de tone.

„Spre deosebire de Jocurile Olimpice, unde în ultimii ani se observă o tendință de reducere a amprentei de carbon, Campionatul Mondial de fotbal masculin arată o tendință exact opusă”, a declarat agenției AFP David Gogishvili, geograf de la UNIL.

Se preconizează că la următorul CM FIFA din 2030 dispersia geografică a stadioanelor va fi și mai mare. Acest turneu se va desfășura în șase țări de pe trei continente: va începe cu trei meciuri inaugurale în Argentina, Uruguay și Paraguay, după care va continua în Maroc, Spania și Portugalia.