Ex-consilierul lui Trump, John Bolton, și-a recunoscut vinovăția pentru deținerea ilegală de date clasificate.

Fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA Donald Trump, John Bolton, și-a recunoscut vina pentru deținerea ilegală a informațiilor clasificate.

Recunoașterea a fost făcută în cadrul unui acord cu Departamentul Justiției al SUA, iar în baza acestuia procuratura va retrage celelalte 17 capete de acuzare, transmite apnews.com.

Recunoașterea a fost făcută de Bolton în cadrul unei ședințe închise a instanței federale din statul Maryland. Fostul consilier a declarat că a trimis într-adevăr rudelor sale date secrete. El și-a cerut scuze pentru acest lucru.

În cadrul acordului, domnul Bolton a fost de acord să plătească o amendă de 2,2 milioane de dolari. Jumătate din sumă trebuie achitată în cinci zile, iar restul în termen de 90 de zile. De asemenea, acordul îl obligă pe fostul consilier să participe la instruiri susținute de specialiști ai serviciilor federale privind protecția informațiilor clasificate și să efectueze 100 de ore de muncă în folosul comunității.

Recunoașterea limitează pedeapsa la cinci ani de închisoare. Judecătorul poate stabili o pedeapsă mai mică sau chiar să renunțe la închisoare. Pronunțarea sentinței este programată pentru 28 octombrie 2026.

Investigația împotriva lui John Bolton, care a ocupat funcția de consilier pentru securitate națională între 2018 și 2019, a început în 2020. În iunie al acelui an a fost publicată cartea sa de memorii „Camera unde s-a întâmplat totul: memorii de la Casa Albă”. Administrația Donald Trump a încercat să împiedice publicarea cărții, susținând că aceasta conține informații secrete care ar putea afecta securitatea țării. Sub conducerea lui Joe Biden, anchetele au fost suspendate, dar reluate după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. În octombrie 2025, lui Bolton i-au fost aduse oficial 18 capete de acuzare pentru manipulare necorespunzătoare a informațiilor secrete și transmiterea acestora către terți.