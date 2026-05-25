Europa se confruntă cu un coșmar economic și stagflație pe fondul războiului din Iran
Președintele Eurogrupului, Kiriakos Pierrakakis, a declarat că Europa se confruntă cu o „presiune stagflaționistă”, adică economia aproape că încetează să crească, iar prețurile continuă să crească rapid.
Despre aceasta informează Welt cu referire la întâlnirea miniștrilor de finanțe ai țărilor membre ale Uniunii Europene în Cipru.
Oficialul a avertizat că „iunie va fi mai rău decât mai, iar iulie mai rău decât iunie”.
Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a sugerat că prețurile în țările europene vor rămâne ridicate pentru o perioadă, iar noul șoc energetic începe deja să încetinească creșterea economică. De asemenea, ea a criticat măsurile ample de sprijin din țările UE, subliniind că ajutorul trebuie să fie „temporar, țintit și precis”.
Potrivit prognozei actualizate a Comisiei Europene, economia Uniunii Europene va crește în 2026 doar cu 1,1% în loc de 1,4% cât se estima anterior, iar inflația va fi de 3,1% — cu un punct procentual mai mare decât așteptările anterioare.
La 28 februarie, SUA împreună cu Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului. Ca răspuns, Teheranul efectuează lovituri cu rachete și drone asupra Israelului, bazelor americane și infrastructurii petroliere din Orientul Mijlociu. În plus, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, prin care treceau aproximativ 30% din livrările maritime de petrol.