Europa riscă să rămână fără gaze.

Despre acest lucru au declarat analiștii companiei energetice norvegiene Equinor în raportul lor, scrie rbc.ua, cu referire la reuters.com.

Datele Gas Infrastructure Europe arată că depozitele de gaze din întreaga Europă sunt în prezent umplute puțin peste 35%, ceea ce este sub norma sezonieră de aproximativ 50%.

Se menționează că statele membre trebuie să creeze un tampon de gaze pe parcursul verii în emisfera nordică pentru a atinge obiectivul UE de stocare de 90% în perioada octombrie – începutul lunii decembrie.

„Dacă războiul se va încheia mâine și traficul prin strâmtori se va restabili rapid, vom putea atinge un nivel acceptabil, deși limitat, al stocurilor de 75%, dar dacă blocada va dura între una și trei luni, situația poate deveni critică”, a declarat vicepreședintele senior al companiei Equinor.

În raport este modelat un scenariu în care Europa va trebui să caute surse alternative de aprovizionare, în condițiile unei concurențe acerbe cu Asia pentru volumele limitate de GNL pe piața mondială. Aceasta va duce inevitabil la o creștere rapidă a prețurilor și la necesitatea reducerii forțate a consumului de gaze în industrie.

În același timp, analiștii notează că, în prezent, depozitele subterane de gaze din Europa sunt umplute la un nivel ridicat datorită iernilor blânde, ceea ce oferă regiunii o anumită rezervă de siguranță în cazul unor șocuri geopolitice pe termen scurt.