Europa majorează vârsta de pensionare.

În majoritatea țărilor europene, vârsta de pensionare va continua să crească în următoarele decenii.

Potrivit prognozei Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), până la sfârșitul anilor 2060, vârsta medie de pensionare în țările UE va crește de la 64,7 la 66,9 ani pentru bărbați și de la 64 la 66,6 ani pentru femei. Acest lucru este menționat într-un studiu Pensions at a Glance 2025, analizat de Euronews, scrie minfin.com.ua.

Experții au comparat actualii pensionari cu persoanele care și-au început activitatea profesională la 22 de ani în 2024 și, în cazul unei cariere neîntrerupte, vor ieși la pensie la sfârșitul anilor 2060.

Potrivit estimărilor OCDE, majorarea vârstei de pensionare rămâne una dintre principalele modalități de a menține sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii fără reducerea cuantumului plăților.

Care este, în prezent, cea mai mare vârstă de pensionare și cum va fi în viitor

Începând cu anul 2024, cea mai mare vârstă de pensionare pentru bărbați este de 67 de ani. Acest nivel îl au Danemarca, Norvegia, Islanda și Țările de Jos. Media pentru UE este de 64,7 ani.

Pentru femei, vârsta maximă de pensionare este, de asemenea, de 67 de ani în Danemarca, Norvegia, Islanda și Țările de Jos, în timp ce media pentru UE este de 64 de ani.

La sfârșitul anilor 2060, situația se va schimba semnificativ.

Pentru bărbați, prognoza arată astfel:

Danemarca — 74 de ani;

Estonia — 71 de ani;

Italia, Țările de Jos, Suedia și Cipru — câte 70 de ani;

Marea Britanie — 68 de ani;

Germania — 67 de ani;

Franța și Spania — câte 65 de ani.

Cea mai mică vârstă de pensionare va rămâne în Slovenia și Luxemburg — câte 62 de ani.

Pentru femei, prognoza este aproape similară:

Danemarca — 74 de ani;

Estonia — 71 de ani;

Italia, Țările de Jos, Suedia și Cipru — câte 70 de ani;

Marea Britanie — 68 de ani;

Germania — 67 de ani;

Franța și Spania — câte 65 de ani;

Polonia va păstra cea mai mică vârstă de pensionare din UE — 60 de ani.

Unde va crește cel mai mult vârsta de pensionare

Cea mai accentuată creștere a vârstei de pensionare va avea loc în Turcia. Pentru bărbați, aceasta va crește imediat cu 13 ani — de la 52 la 65 de ani, iar pentru femei — cu 14 ani, de la 49 la 63 de ani.

Creșterea cea mai mare este așteptată și în alte țări:

Danemarca — cu 7 ani pentru bărbați și cu 7 ani pentru femei. Estonia — aproximativ cu 5 ani pentru bărbați și cu 6,3 ani pentru femei. Italia — nu mai puțin de 5 ani pentru bărbați și cu 6,2 ani pentru femei. Slovacia — nu mai puțin de 5 ani pentru bărbați și cu 5,8 ani pentru femei. Cipru — cel puțin cu 5 ani pentru bărbați și cu 5 ani pentru femei. România — cu 4,8 ani pentru femei, iar pentru bărbați vârsta de pensionare va crește până la 67 de ani. Suedia și Grecia — aproximativ cu 4 ani pentru bărbați și pentru femei.

În Germania și Franța schimbările vor fi minime — sub un an, în timp ce, în mai multe alte țări, vârsta de pensionare nu se va modifica deloc.

Experții explică revizuirea regulilor de pensionare prin îmbătrânirea rapidă a populației. Potrivit prognozei OCDE, dacă în 2025, la fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani vor reveni 33 de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste, atunci până în 2050 acest indicator va crește la 52.

În comparație, în 2000 acesta era de doar 22 de persoane la fiecare 100 de persoane de vârstă aptă de muncă.