Europa, lovită de un val de căldură extremă: Franța a convocat o reuniune de urgență.

Guvernul Franței a convocat o reuniune de urgență din cauza caniculei care a atins 41°C. Căldura a afectat și Germania și Italia, schimbând viața în orașe.

Europa suferă din cauza unei călduri anormale, iar autoritățile din mai multe țări au introdus măsuri de urgență. În Franța, din cauza creșterii bruște a temperaturii, guvernul a convocat o reuniune de urgență, iar meteorologii avertizează că valul de căldură ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii, scrie unn.ua citând Reuters.

Potrivit prognozelor, în Franța temperatura va ajunge în următoarele zile la 39-40 de grade, iar în unele regiuni poate urca până la 41°C. Serviciul național de meteorologie compară căldura actuală cu valurile record din 2003 și 2019.

În Germania au fost emise, de asemenea, avertizări aproape la nivel național din cauza caniculei. Temperatura se apropie de 38°C, iar meteorologii avertizează despre posibile furtuni puternice din cauza combinației dintre temperatură ridicată și umiditate.

Căldura schimbă viața orașelor și a centrelor turistice

În Italia, temperatura aerului ajunge în unele regiuni la 36–37°C. Turiștii de la Colosseum, din Roma, sunt nevoiți să stea ore în șir sub soarele arzător, în timp ce localnicii caută răcoare în galeriile istorice subterane și în locurile umbrite.

La Bologna, oamenii se răcoresc la fântânile orașului, iar la Varșovia locuitorii și turiștii se relaxează în număr mare pe malurile Vistulei, încercând să scape de caniculă.

Oamenii de știință subliniază că, din cauza schimbărilor climatice, valurile de căldură în Europa devin tot mai frecvente și intense. Experții avertizează nu doar asupra riscurilor pentru sănătatea populației, ci și asupra posibilelor pierderi economice cauzate de scăderea productivității muncii și creșterea consumului de energie electrică.