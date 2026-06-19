Europa înregistrează o scădere a fluxului migrațional după un deceniu de creștere.

În ultimii ani, imigrația a devenit o problemă controversată în multe țări europene.

Numărul refugiaților și al solicitanților de azil în Europa s-a stabilizat în 2025, după o creștere de peste un deceniu, pe măsură ce cererile de azil au scăzut pentru al doilea an consecutiv. Despre aceasta scrie Reuters, preluat de unian.net.

„Numărul refugiaților și al solicitanților de azil în Uniunea Europeană și Regatul Unit în 2025 a fost de 9,59 milioane, aproape neschimbat față de 9,58 milioane cu un an înainte, ceea ce indică o schimbare bruscă a tendinței în comparație cu creșterea rapidă observată după invazia Rusiei în Ucraina”, se menționează în material.

Potrivit raportului, numărul cererilor de azil a scăzut la 770.000 în 2025, de la 1,01 milioane în 2024 și 1,1 milioane în 2023.

„Perioada de creștere rapidă a numărului de refugiați în Europa pare să fi luat sfârșit”, a remarcat directorul adjunct al institutului, Tomazo Frattini.

În ultimii ani, imigrația a devenit o problemă controversată în multe țări europene, pe fondul creșterii sprijinului pentru partidele de extremă dreapta și populiste de dreapta.

„Stabilitatea generală a cifrelor a ascuns diferențele dintre țări: în Germania, cea mai mare țară gazdă din Europa, numărul refugiaților și solicitanților de azil a scăzut cu 4,7%, în Italia cu 17,9%, în timp ce în Franța, Spania și Regatul Unit s-a înregistrat o creștere”, se subliniază în publicație.

Raportul notează că scăderea indicatorilor în Germania se datorează în mare parte reducerii afluxului de refugiați și naturalizării grupurilor anterioare de refugiați, în special sirieni și irakieni, și nu plecării acestora.

În același timp, numărul cererilor de azil depuse de sirieni a scăzut cu peste 70% după prăbușirea regimului Assad la sfârșitul anului 2024, în timp ce numărul cererilor depuse de venezueleni a crescut cu 24%, ajungând la 91.000.

Potrivit raportului, ucrainenii continuă să reprezinte aproape jumătate din toți refugiații și solicitanții de azil din Uniunea Europeană și Regatul Unit.