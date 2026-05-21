Europa înregistrează o creștere record a infecțiilor bacteriene cu transmitere sexuală în ultimii 10 ani.

Despre aceasta raportează Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) în revizuirea sa epidemiologică anuală. Gonoreea a fost înregistrată în 106.331 de cazuri — o creștere de 303% comparativ cu anul 2015. Numărul cazurilor de sifilis s-a dublat în aceeași decadă — 45.577. Chlamidioza rămâne cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală — 213.443 de cazuri. Limfogranulomul venerian a înregistrat 3.490 de episoade, transmite theins.ru.

Mai ales a crescut brusc incidența sifilisului congenital, când infecția este transmisă de la mamă la copil. În 14 țări care au furnizat date, numărul cazurilor a crescut aproape dublu — de la 78 în 2023 la 140 în 2024. Fără tratament, o astfel de infecție poate provoca nou-născutului complicații pe viață, iar la adulți sifilisul în stadii avansate devine cauza bolilor de inimă și a celor ale sistemului nervos. Gonoreea și chlamidioza pot duce la dureri cronice și infertilitate.

„Între 2023 și 2024 am observat aproape o dublare a numărului de cazuri de sifilis congenital, când infecția este transmisă direct nou-născuților și duce la complicații potențial pe viață”, a declarat șeful departamentului ECDC pentru boli cu transmitere sexuală și boli controlate prin vaccinare, Bruno Cancho. El a reamintit că protecția sănătății sexuale rămâne elementară: utilizarea prezervativelor cu parteneri noi și efectuarea testelor la primele simptome precum durere, secreții sau ulcerații.

Dinamica infectărilor în funcție de grupurile sociale variază mult. Bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați continuă să sufere disproporționat de des de ITS și reprezintă cea mai accentuată creștere pe termen lung pentru gonoree și sifilis. În rândul heterosexualilor, sifilisul se răspândește cel mai activ în rândul femeilor aflate la vârsta reproductivă — ceea ce este legat de creșterea cazurilor congenitale.

ECDC recomandă țărilor să revizuiască protocoalele de screening prenatal, astfel încât sifilisul la gravide să fie diagnosticat și tratat la timp și în conformitate cu stadiul infecției. În ianuarie 2026, agenția a emis și recomandări privind utilizarea doxicilinei ca profilaxie postexpunere, menționând că utilizarea largă a acesteia împotriva gonoreei nu este recomandată din cauza nivelului ridicat de rezistență la antibiotice

ECDC semnalează lacune sistemice în prevenție. În 13 din cele 29 de țări care au raportat, testele de bază pentru ITS sunt în continuare plătite de pacient din buzunarul propriu. Strategiile naționale de prevenire sunt în multe cazuri învechite și nu iau în considerare schimbările din comportamentul sexual după pandemie. În raportul de monitorizare de la sfârșitul anului 2025, agenția evidențiază separat oportunitățile ratate în prevenție: lacune în screeningul prenatal pentru sifilisul congenital, lipsa testelor repetate și a monitorizării, probleme în prescrierea tratamentului. Fără strategii actualizate și sisteme mai puternice de supraveghere epidemiologică, avertizează ECDC, creșterea incidenței va continua și va agrava inegalitățile în accesul la asistență medicală.