Europa dorește să înceapă negocierile cu Rusia chiar luna viitoare.

Marea Britanie, Franța și Germania consideră că Ucraina a preluat inițiativa în război, iar acest lucru ar putea crea oportunități pentru negocieri în condiții mai bune decât cele atinse de Trump și Putin în Alaska anul trecut. Despre aceasta scrie Bloomberg citând surse anonime, transmite unian.net.

De menționat că aceste țări vor să determine Federația Rusă să oprească războiul pe linia frontului și să ofere Ucrainei garanții solide de securitate, inclusiv desfășurarea unor forțe multinaționale. Publicația amintește că anterior Putin a respins ideea opririi războiului pe linia frontului și, potrivit unor oficiali europeni, poziția Kremlinului este puțin probabil să se schimbe în viitorul apropiat.

Totuși, în contextul în care Ucraina preia inițiativa, iar pierderile Rusiei atât pe front, cât și în economie cresc, țările E3 văd în aceasta o oportunitate de a recâștiga pentru Europa un rol mai important în conturarea negocierilor. Ele doresc, în special, ca Trump să susțină propunerile lor pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei și a o determina să se așeze la masa negocierilor.

De precizat că planurile acestor țări includ organizarea unor astfel de negocieri cu participarea Europei, SUA, Rusiei și Ucrainei chiar luna viitoare. În acest scop, Marea Britanie și UE lucrează deja la un nou pachet de sancțiuni care urmează să fie impus în săptămânile următoare.

Jurnaliștii amintesc că săptămâna trecută Putin a criticat rolul de mediator al liderilor europeni, afirmând că aceștia susțin Ucraina. De asemenea, el a respins ideea unei întâlniri personale cu Zelenski. Putin continuă să pună accent pe acordurile încheiate cu Trump în timpul întâlnirii lor personale de anul trecut.