Europa ar putea intra în iarnă cu cele mai scăzute rezerve de gaze din ultimii 15 ani.

Din cauza războiului SUA împotriva Iranului și a blocării exporturilor de resurse energetice din Orientul Mijlociu, Europa ar putea intra în următorul sezon de încălzire cu cele mai scăzute rezerve de gaze din ultimii 15 ani.

Despre acest lucru informează FT, pe baza datelor de la organizații specializate, scrie „Europa Liberă”.

Tendințele actuale privind umplerea depozitelor de gaze indică faptul că Europa ar putea intra în următorul sezon de încălzire cu cel mai scăzut nivel de rezerve din ultimii 15 ani, ceea ce amenință cu prețuri mai mari pentru consumatori și incertitudine.

Compania de consultanță Wood Mackenzie prognozează că, la sfârșitul perioadei „tradiționale” de umplere a depozitelor de gaze, care durează din aprilie până în octombrie, depozitele europene vor fi umplute în proporție de 76%. Aceasta este puțin mai puțin decât în toamna anului 2021 și cel mai scăzut nivel din 2011, conform datelor Gas Infrastructure Europe.

Umplerea depozitelor a început primăvara cu rezerve neobișnuit de scăzute. Gradul de umplere era de 28% – ca urmare a unui război neobișnuit de rece. În prezent, conform GIE, depozitele de gaze sunt umplute în medie în proporție de 48%.

Prețurile gazelor europene au crescut inițial pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, dar recent au fost relativ stabile. În același timp, prețurile la hub-urile europene de gaze au scăzut semnificativ, ceea ce a redus interesul furnizorilor de gaze LNG, în special din SUA.

Totodată, Comisia Europeană comentează că nivelul actual al rezervelor nu provoacă îngrijorări privind securitatea energetică a țărilor europene în iarna următoare și că umplerea depozitelor până la 80% va fi suficientă pentru asigurarea livrărilor.

Pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, CE a recomandat statelor membre să umple depozitele până la 80%, sau cel puțin 75%. În anii precedenți, ținta era de 90%.

„Avem nevoie de un nivel ridicat de umplere pentru a garanta că suntem pregătiți pentru iarna următoare. Dar dorim să facem acest lucru astfel încât să nu conducă la creșterea prețurilor pe termen scurt”, a declarat comisarul european pentru energie Dan Jørgensen la sfârșitul săptămânii trecute.

Reamintim că în acest an a intrat în vigoare decizia UE privind renunțarea treptată la gazul rusesc. Ultima excepție va înceta să mai fie valabilă în octombrie 2027.