Euractiv: Pașinian pregătește aderarea partidului său la cea mai mare forță politică din Europa.

„Decizia oficială încă nu a fost luată, iar termenele nu sunt confirmate, dar Pașinian și-a exprimat interesul, iar alianța pan-europeană de centru-dreapta ar putea aproba aderarea „Contractului Civil” la sfârșitul acestui an”, se arată în articol, transmite rtvi.com cu referire la euractiv.com.

Dintre alte partide care ar putea adera la PPE se numără „Tisza” din Ungaria, „Alianța Liberală” din Danemarca, STAN din Cehia și mișcarea de guvernare din Muntenegru „Europa Acum!”.

Partidul Popular European se poziționează ca cea mai mare și influentă alianță politică europeană. În prezent, include peste 80 de partide și organizații partenere, inclusiv două din Armenia – Partidul Republican al fostului președinte Serj Sargsian și partidul „Moștenirea”, fondat de fostul ministru de externe al republicii Raffi Hovannisian. Ambele au statut de observator.

Fracțiunea PPE este cea mai numeroasă din Parlamentul European, însă forțele politice din țări non-UE nu pot fi reprezentate în ea. Declarându-și misiunea „protejarea modului de viață european”, fracțiunea afirmă angajamentul de a susține o Europă unită pe principiile subsidiarității.

Potrivit Euractiv, prin dorința sa de a adera la PPE, Pașinian vrea să consolideze cursul pro-european al Armeniei după victoria „Contractului Civil” la alegerile parlamentare din 7 iunie. Observatorii procesului de extindere a UE așteaptă, de asemenea, ca premierul armean să poată depune oficial cererea de obținere a statutului de candidat la aderare, se arată în publicație.

Într-un alt material al publicației se menționa că Erevanul încă se teme să prezinte situația ca pe o alegere exclusivă – fie Bruxelles, fie Moscova.

Potrivit Comisiei Electorale Centrale a Armeniei, în parlament, în urma alegerilor din 7 iunie, au intrat doar trei forțe politice din cele 18 care au participat la scrutin. Este vorba despre partidul de guvernământ al lui Pașinian, „Contractul Civil”, care a obținut aproape 50% din voturi, blocul „Armenia Puternică” al fondatorului grupului de companii „Tashir”, miliardarul Samvel Karapetian (puțin peste 23%) și blocul „Armenia” al fostului președinte Robert Kocharian (aproximativ 10%). Pașinian a declarat că alegerile au fost „o înfrângere zdrobitoare a partidului războiului cu trei capete”.