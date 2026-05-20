În magazine au apărut foarte multe produse contrafăcute, care la exterior sunt aproape imposibil de deosebit de pachetele brandurilor cunoscute și scumpe.

Escrocii folosesc adesea soia ca înlocuitor pentru cafea. Soia apare în diverse forme, cum ar fi făina sau extractele, precum și boabe prăjite, ceea ce o face greu de diferențiat de cafea fără cercetări specializate, scrie unian.net cu referire la wp.pl.

Potrivit informațiilor, soia prăjită are o culoare închisă și un miros amar distinct, ceea ce o face asemănătoare cu cafeaua, în special în cazul amestecurilor măcinate sau solubile. Dintr-un kilogram de cafea adevărată se poate produce o cantitate mult mai mare de produs falsificat, ceea ce permite păstrarea aspectului și mirosului apropiate de original.

Giuseppe Lavazza, reprezentantul companiei Lavazza, a menționat că pe piața europeană există produse contrafăcute ale brandului lor. În ciuda presiunii prețurilor, compania nu intenționează să-și schimbe amestecurile.

„Noi nu schimbăm niciodată amestecurile, respectăm compoziția cafelei. Respectăm consumatorul și nu dorim să-l înșelăm”, a subliniat Lavazza.

Creșterea rapidă a problemei este cauzată de situația de pe piața globală a materiei prime. Ultimii ani au adus creșteri record ale prețurilor la cafea, care în 2024 au ajuns la 39%. Lipsa condițiilor meteorologice favorabile în Brazilia sau Vietnam a influențat scăderea recoltei, agravând această problemă.

Aroma cafelei adevărate este un indicator cheie care o diferențiază de mirosul pământos al soiei. După cum a explicat Sandra Globene din rețeaua „Prietenii Cafelei”, culoarea neobișnuit de deschisă a produsului măcinat poate indica prezența unor umpluturi nedorite.

Este important și faptul că soia măcinată absoarbe rapid apa, în timp ce în cazul cafelei acest proces este mai lent, a adăugat expertul.

Analiștii indică faptul că diferențele în creșterea prețurilor la cafeaua măcinată și cea solubilă sunt rezultatul unei proporții mai mici de arabica în compoziția celei din urmă. Cafeaua măcinată a devenit mai scumpă cu 30,1% comparativ cu anul precedent, în timp ce cafeaua solubilă a crescut cu 15,7%.

În condiții favorabile de recoltare în Brazilia și în absența fenomenelor meteorologice extreme, sunt posibile scăderi ale prețurilor la mijlocul anului 2026.