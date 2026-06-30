Erdogan: Turcia trebuie implicată în planurile europene de apărare.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut includerea Turciei în inițiativele europene de apărare și securitate.

Declarația președintelui Turciei este citată de AFP, informează „Adevărul European”.

Comentariul a fost făcut cu o săptămână înainte de întâlnirea liderilor NATO de la Ankara, programată pentru 7–8 iulie, pe fondul măsurilor luate de țările europene pentru creșterea cheltuielilor de apărare și producția de armament ca răspuns la războiul Rusiei în Ucraina și temerile privind o posibilă retragere a SUA din NATO.

„Contribuția indispensabilă a Turciei la securitatea europeană este uneori trecută cu vederea”, a declarat Erdogan în fața delegaților parlamentelor celor 32 de state membre NATO la Istanbul.

El a subliniat că Turcia urmărește să „participe la toate inițiativele din domeniul apărării și securității” de pe continent.

Este vorba despre accesul posibil al Turciei la inițiativa UE „Măsuri de securitate pentru Europa” (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro, menită să sprijine achizițiile comune de apărare și să stimuleze dezvoltarea industriei europene de apărare.

Deși tehnic Turcia îndeplinește criteriile pentru aderarea la inițiativa SAFE, acest lucru necesită acordul tuturor celor 27 de membri ai UE, iar Grecia amenință să blocheze această decizie.

„Contăm pe sprijinul dumneavoastră, stimați legislatori, pentru includerea Turciei în inițiativele din domeniul apărării și securității anunțate de Uniunea Europeană”, a subliniat Erdogan.

Liderul turc a făcut un apel și către NATO să elimine toate barierele care împiedică comerțul cu produse din industria de apărare între membrii Alianței.

„Dacă vrem să depășim provocările cu care ne confruntăm, trebuie să eliminăm obstacolele în calea comerțului cu produse din industria de apărare, asigurând în același timp o distribuție echilibrată și corectă a sarcinilor între aliați”, a remarcat el.