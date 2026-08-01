Epidemia de Ebola a devenit cea mai mare din Republica Democratică Congo.

În Republica Democrată Congo au fost înregistrate peste 3.500 de cazuri de infectare cu Ebola și 1.556 de decese cauzate de virus.

Numărul cazurilor de boală cu febra Ebola confirmate de laborator în Republica Democrată Congo (RDC) de la începutul epidemiei, în luna mai, a ajuns la 3.532 de cazuri, anunță agenția AFP sâmbătă, 1 august, transmite dw.com

Noile date privind îmbolnăvirile au depășit cifrele înregistrate în timpul epidemiei anterioare, celei mai grave de Ebola din Republica Democrată Congo, care a avut loc între 2018 și 2020, menționează AFP. Atunci au fost raportate 3.500 de cazuri de infectare, iar numărul deceselor a fost de aproape 2.300 de persoane.

În prezent, din cele 3.532 de cazuri de infectare înregistrate, 1.556 s-au soldat cu deces. „Aceasta este cea mai rapidă epidemie de Ebola pe care am văzut-o vreodată”, a declarat agenției Reuters interimarul șefului Programului Alimentar Mondial ONU, Karl Sauer.

Mai mare, ca număr de infectări și decese, a fost doar epidemia de Ebola din Africa de Vest, din 2014-2016, când în Guineea, Liberia și Sierra Leone au fost înregistrate 28.616 cazuri de boală și 11.310 decese.

Lupta cu virusul este îngreunată de sărăcie și de acțiuni militare

După debutul, în luna mai, al epidemiei, cazurile de infectare au fost raportate în 5 din cele 26 de provincii ale țării, cu o populație de 116 milioane de oameni. Centrul epidemiei este situat în provincia nord-estică Ituri, care se învecinează cu Uganda și Sudanul de Sud.

Sărăcia și acțiunile militare dintre grupurile armate îngreunează stoparea focarelor în Ituri. Rudele îngroapă unii dintre cei decedați din cauza Ebola fără respectarea măsurilor de protecție, ceea ce accelerează răspândirea infecției, au transmis anterior reprezentanții organizației „Medici fără Frontiere” (MSF).

Virusul Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele biologice ale persoanelor infectate și poate provoca o formă severă de febră hemoragică. În ultimii 50 de ani, peste 15.000 de persoane din Africa au devenit victime ale acestei boli. Este deja al 17-lea focar de Ebola din RDC. Acesta este cauzat de o variantă rară a virusului Bundibugyo (Bundibudjio), pentru care nu există niciun vaccin aprobat și niciun tratament specific.