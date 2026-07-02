Emisiile de gaze cu efect de seră ale Amazon și Google au crescut brusc în 2023.

Acest lucru arată că giganturilor tehnologice le este tot mai dificil să împace obiectivele climatice cu consumul uriaș de energie al inteligenței artificiale.

Emisiile Amazon au crescut cu 16% față de 2024, a anunțat compania în raportul său de sustenabilitate publicat miercuri. Anul trecut, compania a emis aproximativ 81 milioane de tone echivalent CO2 — echivalentul a 19 milioane de mașini pe benzină. Creșterea, conform raportului, este legată de construcția centrelor de date și consumul de combustibil pentru livrări, scrie theins.ru citând bloomberg.com.

Indicatorii „ambițioși” ai Google, care nu includ o parte a lanțului de aprovizionare, au crescut în total cu 18% în 2025. Emisiile proprii ale companiei, fără energia electrică cumpărată, au crescut cu 20% față de 2024, parțial din cauza extinderii portofoliului de centre de date, a anunțat Google în raportul său de sustenabilitate publicat marți, 30 iunie. Consumul de energie electrică al companiei a crescut cu 37% într-un an, dar datorită achiziției de energie curată, Google a reușit să reducă ușor emisiile provenite din energia electrică cumpărată. La Amazon, dimpotrivă, emisiile din energia electrică cumpărată au crescut cu 34%. Amazon intenționează să atingă emisii nete zero până în 2040, iar Google până în 2030.

Aceeași problemă a fost întâlnită și de alți giganți tehnologici — Microsoft și Meta au înregistrat în ultimele lor rapoarte, publicate anul trecut, o creștere a emisiilor cu 23%, respectiv 64%, Meta având ca obiectiv atingerea emisiilor nete zero pe întreg lanțul valoric până în 2030. Bloomberg a raportat anterior că Microsoft discută posibilitatea de a relaxa angajamentul de a acoperi 100% din consumul orar de energie electrică prin achiziții de energie fără carbon până în 2030 — din cauza extinderii centrelor de date. Despre cum boom-ul infrastructurii AI accelerează deja prețurile la electricitate și provoacă nemulțumiri în rândul locuitorilor din SUA a scris The Insider.

Criticii consideră că acțiunile industriei sunt insuficiente. Co-fondatoarea și directoarea științifică a Sustainable AI Group, Sasha Luconi, care se ocupă cu măsurarea și limitarea impactului ecologic al sectorului, a declarat:

„Suntem, practic, într-o criză climatică, iar creșterea emisiilor probabil că nu ar trebui să aibă loc deloc, dar centrele de date merg în direcția opusă.”

Amazon și Google au declarat că rămân angajate față de obiectivele lor de sustenabilitate. În raportul Google se menționează că drumul către emisii zero nu va fi liniar, deoarece dezvoltarea infrastructurii AI a companiei accelerează acum mai rapid decât decarbonizarea sistemului energetic. Primăvara acestui an, investitorii activiști au cerut în propunerile lor adresate acționarilor ca Amazon, Alphabet și Meta să explice cum împacă cererea în creștere rapidă de energie electrică pentru AI cu angajamentele lor climatice, însă niciuna dintre propunerile lor nu a obținut majoritatea voturilor.