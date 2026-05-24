24 Mai 2026, 13:30
Elveția va organiza un referendum privind limitarea numărului populației

Autoritățile propun stabilirea unui plafon de 10 milioane de locuitori până în 2050.

Guvernul Elveției a stabilit pentru 14 iunie un referendum privind o inițiativă care prevede limitarea numărului populației permanente a țării. Documentul propune menținerea acestui indicator la un nivel de cel mult 10 milioane de persoane până în 2050, informează Reuters.

Conform inițiativei, autoritățile vor trebui să introducă automat măsuri restrictive, dacă populația depășește 9,5 milioane de persoane înainte de termenul stabilit. Printre pașii discutați se numără reducerea cotelor pentru acordarea azilului și limitarea programelor de reunificare familială.

Potrivit datelor de la sfârșitul anului 2025, în Elveția locuiau aproximativ 9,1 milioane de persoane. Din 2002, populația țării a crescut cu aproximativ 1,7 milioane, în principal datorită imigrației.

Autorii inițiativei propun, de asemenea, să oblige guvernul să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru reducerea numărului populației în cazul depășirii pragului de 10 milioane de locuitori. Este vorba inclusiv despre revizuirea sau denunțarea acordurilor internaționale, inclusiv regimul de liberă circulație a cetățenilor între Elveția și Uniunea Europeană.

Inițiativa este susținută de partidul de dreapta Partidul Popular Elvețian (SVP). Membrii partidului consideră că creșterea populației mărește presiunea asupra infrastructurii, afectează situația ecologică și contribuie la creșterea costurilor de închiriere a locuințelor.

Experții avertizează însă că adoptarea posibilă a inițiativei ar putea afecta marile companii orientate spre export, inclusiv Nestle, Novartis și Roche. Aceste corporații depind de atragerea specialiștilor străini.

