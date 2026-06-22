Elveția a anunțat începerea negocierilor tehnice dintre SUA și Iran

În urma negocierilor de pace dintre SUA și Iran, desfășurate în Elveția, guvernul a anunțat începerea imediată a negocierilor tehnice.

Într-o declarație publicată luni, 22 iunie, Ministerul Afacerilor Externe al Elveției a salutat acordul privind „foaia de parcurs”. Acesta a creat condițiile pentru „începerea imediată a unor noi negocieri tehnice”, potrivit declarației preluate de agenția AFP, transmite dw.com.

Cu o zi înainte, la stațiunea montană elvețiană Bürgenstock, în apropiere de Lucerna, a avut loc prima rundă de negocieri de pace între SUA și Iran, organizată cu medierea Qatarului și Pakistanului. Întâlnirea a urmat semnării unui memorandum de înțelegere, care în noaptea de 18 iunie a fost parafat de la distanță de președintele SUA, Donald Trump, și omologul său iranian Masoud Pezeshkian.

Statele Unite au fost reprezentate la negocieri de vicepreședintele JD Vance, precum și de trimișii speciali ai președintelui Donald Trump - Steve Whitkoff și Jared Kushner. Din delegația iraniană au făcut parte președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul Afacerilor Externe, Abbas Araghchi.

Într-o declarație comună a Qatarului și Pakistanului se menționează că întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă „pozitivă și constructivă”. Părțile au convenit să înființeze un comitet de nivel înalt care să supravegheze procesul negocierilor. Șefii echipelor de negociere vor raporta regulat comitetului. Nu se precizează cine face parte din acesta.

Comitetul a aprobat deja „foaia de parcurs pentru încheierea unui acord final în termen de 60 de zile”. „Negocierile tehnice pe toate subiectele vor continua până la sfârșitul săptămânii la stațiunea Bürgenstock”, se arată în declarație.

Iranul și SUA au creat, de asemenea, o „linie de comunicare” pentru a preveni „incidentele și neînțelegerile” în Strâmtoarea Ormuz. În plus, Washingtonul și Teheranul, cu sprijinul mediatorilor, au convenit să înființeze un centru de coordonare care va supraveghea regimul de încetare a focului în Liban.