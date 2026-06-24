Elon Musk și-a pierdut statutul de trilionar.

Cel mai bogat om din lume a sărăcit până la 957 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg. Capitalul său a depășit 1 trilion de dolari cu mai puțin de două săptămâni în urmă, după IPO-ul SpaceX.

Averea omului de afaceri american Elon Musk a scăzut sub 1 trilion de dolari și este în prezent de 957 miliarde de dolari, conform datelor indicelui miliardarilor Bloomberg.

În același timp, potrivit calculelor Forbes, Musk are în continuare 1,1 trilion de dolari.

Musk a devenit primul trilionar din istorie pe 12 iunie.

La începutul sesiunii principale de marți, 23 iunie, acțiunile SpaceX au scăzut cu 3,9%, până la 148,57 dolari, iar capitalizarea companiei a scăzut la 1,99 trilioane de dolari. Astfel, pentru prima dată de la IPO-ul record, capitalizarea SpaceX a scăzut sub 2 trilioane de dolari, ocupând locul șapte în clasamentul celor mai mari companii publice din lume.