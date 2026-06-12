theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrain.tv logotvrain
12 Iunie 2026, 08:11
5 979
Copiază linkul
Link copiat

Elon Musk a devenit primul trilionar din istorie datorită listării SpaceX pe bursă

Compania SpaceX a realizat cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istoria SUA, stabilind prețul la 135 de dolari pe acțiune, ceea ce a făcut-o una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Elon Musk a devenit primul trilionar din istorie datorită listării SpaceX pe bursă.
Elon Musk a devenit primul trilionar din istorie datorită listării SpaceX pe bursă.

SpaceX a atras o sumă record de 75 de miliarde de dolari, vânzând 555,56 milioane de acțiuni. Capitalizarea de piață a SpaceX a fost evaluată la 1,77 trilioane de dolari, ceea ce reprezintă, de asemenea, un record pentru un IPO, precizează agenția, scrie tvrain.tv, citând reuters.com

Potrivit estimărilor Reuters și Forbes, cota lui Elon Musk în SpaceX valorează acum aproximativ 866 miliarde de dolari. Având în vedere activele sale în Tesla și alte companii, averea sa va depăși 1,1 trilioane de dolari, astfel, Musk devine primul trilionar din istorie.

Washington Post scrie că „la fel ca aproape tot ce ține de Musk, statutul său de trilionar necesită explicații”. Ziarul precizează că SpaceX i-a oferit pachete de acțiuni care vor aduce beneficii doar dacă Musk va reuși să ducă valoarea companiei la niveluri fără precedent și dacă SpaceX va putea crea o colonie pe Marte.

Fără a lua în calcul aceste acțiuni, averea lui Musk încă nu atinge un trilion de dolari.

Sursă
tvrain.tv logotvrain
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici