Elon Musk a devenit primul trilionar din istorie datorită listării SpaceX pe bursă.

SpaceX a atras o sumă record de 75 de miliarde de dolari, vânzând 555,56 milioane de acțiuni. Capitalizarea de piață a SpaceX a fost evaluată la 1,77 trilioane de dolari, ceea ce reprezintă, de asemenea, un record pentru un IPO, precizează agenția, scrie tvrain.tv, citând reuters.com

Potrivit estimărilor Reuters și Forbes, cota lui Elon Musk în SpaceX valorează acum aproximativ 866 miliarde de dolari. Având în vedere activele sale în Tesla și alte companii, averea sa va depăși 1,1 trilioane de dolari, astfel, Musk devine primul trilionar din istorie.

Washington Post scrie că „la fel ca aproape tot ce ține de Musk, statutul său de trilionar necesită explicații”. Ziarul precizează că SpaceX i-a oferit pachete de acțiuni care vor aduce beneficii doar dacă Musk va reuși să ducă valoarea companiei la niveluri fără precedent și dacă SpaceX va putea crea o colonie pe Marte.

Fără a lua în calcul aceste acțiuni, averea lui Musk încă nu atinge un trilion de dolari.