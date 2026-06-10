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10 Iunie 2026, 16:34
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Echipajul elicopterului american doborât a fost salvat cu ajutorul unei ambarcațiuni fără pilot

Potrivit Wall Street Journal, care citează surse militare americane, piloții elicopterului AH-64 Apache doborât cu o zi înainte de iranieni în Strâmtoarea Ormuz au fost salvați cu ajutorul unei drone maritime.

Echipajul elicopterului american doborât a fost salvat cu ajutorul unei ambarcațiuni fără pilot.
Echipajul elicopterului american doborât a fost salvat cu ajutorul unei ambarcațiuni fără pilot.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a scris pe Truth Social că ambii piloți „sunt în regulă și nu sunt răniți”, relatează Bild.

Potrivit WSJ, piloții au plutit timp de aproximativ două ore în apele de lângă coasta Omanului. Drona trimisă în ajutorul lor este o ambarcațiune Corsair, construită de Saronic Technologies. Este o navă autonomă de suprafață, lungă de aproximativ 7,3 metri, care poate atinge o viteză de până la 64 km/h și poate transporta aproximativ 454 kg de marfă. Potrivit producătorului, Corsair utilizează inteligență artificială.

Acesta este primul caz cunoscut de utilizare a unei drone de suprafață într-o misiune de salvare a militarilor americani, scrie WSJ. Ambarcațiunea a dus piloții într-un loc mai sigur, unde au fost preluați de un elicopter de salvare.

Sursă
bild
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