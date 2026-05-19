Ebola a ucis deja peste o sută de persoane în Congo.

Focarul virusului Bundibugyo - o variantă rară a virusului Ebola - a început încă de la sfârșitul lunii aprilie în provincia Ituri din estul Congo, însă laboratoarele au testat probele săptămâni la rând pentru tulpina mai răspândită Zair. Testele au dat rezultate fals negative, iar reacția a întârziat cu câteva săptămâni, scrie rbc.ua citând apnews.com.

La 19 mai au fost înregistrate peste 118 decese și aproximativ 300 de cazuri suspecte în provinciile Ituri și Kivu de Nord. În Uganda a fost confirmat un deces și un caz suspect.

Medicul american Peter Stafford s-a infectat în timpul activității sale într-un spital din Bunia - centrul administrativ al provinciei Ituri.

Împreună cu alți șase americani care au intrat în contact cu bolnavii, el este transportat în Germania pentru monitorizare. Soția medicului a lucrat și ea în același spital, dar nu prezintă simptome.

De ce este această tulpină deosebit de periculoasă

Virusul Bundibugyo a fost identificat doar de două ori în întreaga istorie a observațiilor:

2007-2008, Uganda - 149 cazuri, 37 decese

2012, Congo - 57 cazuri, 29 decese

Nu există nicio vaccinare sau medicament aprobat împotriva sa. Simptomele - febră, dureri musculare, diaree, vărsături, hemoragii interne - seamănă cu alte boli tropicale, ceea ce îngreunează diagnosticul precoce. Virusul se transmite prin fluide biologice.

Reacția țărilor și organizațiilor internaționale

Organizația Mondială a Sănătății trimite o echipă de experți în Congo, iar în provincia Ituri vor fi deschise trei centre de tratament pentru Ebola. Rwanda a închis granița terestră cu Congo duminică.

SUA au interzis pentru 30 de zile intrarea străinilor care au vizitat Congo, Uganda și Sudanul de Sud în ultimele trei săptămâni și au intensificat controlul la punctele de frontieră.

Directorul Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a declarat că se află „în stare de panică” din cauza lipsei medicamentelor și vaccinurilor, deși tratamente experimentale sunt așteptate în câteva săptămâni.

Context îngrijorător

Regiunea este deja afectată de o criză umanitară: în Ituri sunt peste 273.000 de persoane strămutate intern, iar grupările armate continuă activitatea. Bunia se află la peste o mie de kilometri de Kinshasa, iar drumurile sunt în stare proastă.

Personalul ONU din regiune a fost trecut pe muncă la distanță.