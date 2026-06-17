EAU vor să renunțe complet la Strâmtoarea Ormuz.

Emiratele Arabe Unite lucrează la un plan ambițios de infrastructură, care urmărește să elimine complet dependența țării de transportul mărfurilor și al resurselor energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

Acest pas vine pe fondul semnării unui acord temporar de pace între SUA și Iran și a presupusei deschideri a arterei maritime.

Despre aceasta a declarat ministrul comerțului exterior al EAU, Tani Al Zeyoudi, transmite delo.ua cu referire la bloomberg.com.

„Ne îndreptăm spre o dependență zero de Strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru nu depinde dacă este deschisă sau nu. Sperăm că va fi deschisă rapid, dar acest lucru nu va opri noul nostru plan”, a declarat oficialul.

Închiderea efectivă a strâmtorii la sfârșitul lunii februarie 2026, din cauza bombardamentelor Iranului de către SUA și Israel, a demonstrat vulnerabilitatea aprovizionării mondiale cu combustibil, îngrășăminte, heliu și aluminiu. EAU utilizează deja parțial o conductă existentă către coasta de est pentru a pompa petrol ocolind zona periculoasă, iar unele petroliere au trecut prin strâmtoare cu trackerele dezactivate.

Pentru eliminarea completă a riscurilor, autoritățile Emiratelor plănuiesc să implementeze proiecte ample:

Dezvoltarea infrastructurii portuare: este planificată o extindere majoră a porturilor estice Dibba, Fujairah și Khor Fakkan, situate în afara strâmtorii pe coasta Golfului Oman. De asemenea, pe această coastă va fi construit cel puțin un nou port adânc.

Rețeaua de conducte și căi ferate: EAU accelerează construcția celei de-a doua conducte petroliere către Fujairah și deja analizează fezabilitatea traseului unei a treia conducte petroliere. Vor fi create și noi capacități pentru exportul sigur de petrochimie și gaze lichefiate. Noi căi ferate și rutiere vor conecta porturile cu depozitele și câmpurile petroliere.

Costul inițiativelor este estimat acum la mai multe miliarde de dolari, deoarece studiul de fezabilitate tehnico-economic este încă în curs.

Înainte de începerea ostilităților, prin Strâmtoarea Ormuz trecea aproximativ o cincime din volumul mondial de petrol brut și GNL. Redirecționarea petrolului prin conductele către estul EAU este posibilă, însă redirecționarea unor mărfuri precum aluminiul sau volume mari de GNL este mult mai dificilă.

În plus, Emiratele depind critic de porturile lor din Golful Persic — în special Jebel Ali din Dubai (cel mai mare hub de containere din afara Asiei) — pentru importul de mărfuri. Transportul mărfurilor cu camioanele de pe coasta de est către Dubai și Abu Dhabi va costa mult mai mult, deși autoritățile speră să atenueze aceste cheltuieli prin intermediul căii ferate.

În timpul escaladării, Iranul a lansat asupra EAU aproximativ 3.000 de drone și rachete balistice, unele dintre acestea avariind obiective energetice din Fujairah. De aceea, Emiratele insistă asupra deschiderii necondiționate a strâmtorii pentru navigație liberă și, împreună cu SUA și UE, se opun cererilor Teheranului de a introduce taxe pentru trecerea navelor după încheierea războiului.