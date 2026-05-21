21 Mai 2026, 19:38
4 267
EAU: Noua conductă de petrol ce ocolește Strâmtoarea Ormuz, gata în proporție de 50%

EAU au finalizat aproape 50% din construcția conductei petroliere ocolind Strâmtoarea Ormuz, a declarat șeful Corporației Naționale de Energie și Petrochimie din Abu Dhabi ADNOC, Sultan Ahmed al-Jaber.

Potrivit acestuia, blocada Strâmtorii Ormuz a provocat cea mai gravă întrerupere a livrărilor de energie din istorie. Lumea a pierdut deja peste 1 miliard de barili de petrol, iar fiecare săptămână de blocadă costă încă aproape 100 de milioane de barili, transmite theins.ru.

Chiar dacă conflictul s-ar încheia imediat, refacerea livrărilor până la 80% din nivelul normal va dura cel puțin patru luni, a spus al-Jaber. Normalizarea completă a fluxurilor petroliere este așteptată abia în primul sau al doilea trimestru al anului 2027.

„Nu este doar o problemă economică. Aceasta creează un precedent periculos, când o țară poate ține o cale navigabilă vitală a lumii ostatică”, a declarat al-Jaber.

Potrivit CNBC, noua conductă de petrol va dubla capacitățile de export ale ADNOC prin Fujairah – un port din Golful Oman, situat imediat după Strâmtoarea Ormuz.

După izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu, la 28 februarie 2026, Iranul a limitat trecerea petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz – o rută cheie pe care trecea aproximativ o cincime din livrările mondiale de petrol.

În această situație, Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt nevoite să se bazeze pe conducta existentă din Fujairah, cu o capacitate de 1,8 milioane de barili pe zi. Aceasta a devenit o alternativă importantă, însă nu acoperă volumele standard de export ale ADNOC.

