gazeta.ru logogazeta
24 Mai 2026, 10:12
Durov: Criptarea WhatsApp este o mare înșelătorie pentru utilizatori

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a scris pe canalul său că criptarea în WhatsApp este o „înșelătorie uriașă”.

Astfel, omul de afaceri a reacționat la știrea că statul Texas a dat în judecată recent această aplicație pentru înșelarea utilizatorilor în privința confidențialității datelor lor, transmite gazeta.ru.

„Acum știm ce a vrut să spună fondatorul WhatsApp când a afirmat că „a vândut intimitatea utilizatorilor săi””, a remarcat Durov și a îndemnat utilizatorii să folosească Telegram.

Anterior, procurorul general al statului Texas, Ken Paxton, a declarat că statul a dat în judecată Meta și WhatsApp pentru înșelarea utilizatorilor în privința criptării corespondenței. Potrivit plângerii, companiile asigură în mod fals clienții că mesajele lor sunt complet criptate, în timp ce, de fapt, au acces la aproape toată corespondența personală din aplicație. Paxton a subliniat că WhatsApp este promovat ca un mesager sigur și privat, dar nu respectă aceste promisiuni.

