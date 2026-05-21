rbc.ru logorbc
21 Mai 2026, 14:56
6 604
Durov a lansat o nouă piesă IA intitulată „Ai predat proxy-ul”

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a prezentat o nouă compoziție sub pseudonimul Durikovici. Piesa audio, creată cu ajutorul IA și având o durată de aproximativ un minut și jumătate, a fost publicată pe canalul său de Telegram.

Durov a lansat o nouă piesă IA intitulată „Ai predat proxy-ul".
Durov a lansat o nouă piesă IA intitulată „Ai predat proxy-ul”.

Partea vocală este realizată în stilul șanson. În textul intitulat „Proxy a predat”, autorul se adresează „fraierului”. Una dintre versurile cântecului sună astfel: „Ce-ai făcut, mă, ai predat proxy-ul?”, scrie rbc.ru.

Primul track AI intitulat „Internetul viu al nostru” a fost publicat de Durov pe 23 aprilie. El a explicat că în anii ’90 „îi plăcea să creeze propriile piese muzicale în programe precum FruityLoops”, iar acum a decis să reînvie acest hobby folosind instrumente moderne.

O altă compoziție în genul marșului militar a fost publicată de Durov pe 25 aprilie. Aceasta este prezentată în două versiuni — una dintre ele fiind numită de fondatorul Telegram „imperială”.

Sursă
rbc.ru
