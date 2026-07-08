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8 Iulie 2026, 15:42
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Dronele ucrainene au lovit nouă petroliere a „flotei din umbră” a Rusiei

În noaptea de 8 iulie, dronele Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit 9 petroliere a „flotei din umbră” a Rusiei în Marea Azov, a declarat comandantul Forțelor Speciale Brovdi.

Dronele ucrainene au lovit nouă petroliere a „flotei din umbră” a Rusiei.
Dronele ucrainene au lovit nouă petroliere a „flotei din umbră” a Rusiei.

Dronele ucrainene au atacat, de asemenea, 53 de ținte în Crimeea și în sudul regiunilor ocupate ale Ucrainei.

Forțele sistemelor fără pilot ale Forțelor Armate Ucrainene au lovit nouă nave ale „flotei din umbră”, pe care Rusia o folosește pentru exportul de petrol, ocolind sancțiunile impuse din cauza invaziei sale pe scară largă în Ucraina. Tancurile au fost lovite de drone în Marea Azov în noaptea de miercuri, 8 iulie, a scris pe Telegram comandantul Forțele sistemelor fără pilot, Robert Brovdi („Madiar”), transmite dw.com.

Potrivit acestuia, în ultimele 72 de ore dronele ucrainene au lovit 21 de nave, inclusiv 19 tancuri ale „flotei din umbră”, o navă de marfă uscată și un feribot în Kerci.

Dronele Forțelor Armate Ucrainene au lovit 53 de obiective în Crimeea și în sudul regiunilor ocupate ale Ucrainei

De asemenea, conform datelor lui Brovdi, în noaptea de 8 iulie, în Crimeea anexată și în regiunile sudice ale teritoriului ucrainean ocupat de Rusia, dronele fără pilot au lovit 53 de ținte, inclusiv 6 stații electrice.

La rândul său, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat lovituri asupra bazei aeriene Dzhankoi și portului Kerci din Crimeea, asupra unităților rusești de sisteme fără pilot și depozitelor de pe teritoriul ocupat al Ucrainei, efectuate săptămâna trecută.

Anterior, guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Slusar, a declarat că în golful Taganrog au fost avariate două tancuri în urma unui atac cu drone. Două persoane au fost rănite, echipajul uneia dintre nave a fost evacuat. Tancurile se îndreptau spre Rostov-pe-Don și erau goale, nu s-au produs scurgeri de produse petroliere, a spus Slusar.

Criza din Crimeea ca urmare a loviturilor ucrainene

În ultimele zile, Forțele Armate Ucrainene au atacat de mai multe ori în Marea Azov tancuri care transportau combustibil în Crimeea anexată, unde în ultimele săptămâni, din cauza consecințelor loviturilor ucrainene, a izbucnit o criză a benzinei. La 21 iunie, vânzarea de combustibil la stațiile de alimentare din Crimeea a fost complet oprită – „autoritatea” numită de Moscova a declarat că benzina va fi distribuită doar „serviciilor de stat care asigură funcționarea și securitatea”.

După loviturile cu drone ale Forțelor Armate Ucrainene în noaptea de 6 iulie, pe peninsula Crimeea a avut loc și o pană de curent de amploare, orașele de pe întreg teritoriul peninsulei rămânând fără lumină. Ulterior, „autoritatea” a anunțat că alimentarea cu energie electrică a majorității locuințelor a fost deja restabilită.

Sursă
dw.com logodw
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