theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
meduza.io logomeduza
29 Mai 2026, 11:38
4 583
Copiază linkul
Link copiat

Dronele ucrainene au atacat Volgograd: Uzina Lukoil a luat foc, iar o persoană a murit

În orașul Voljski din regiunea Volgograd, Rusia, o persoană a murit în urma unui atac cu drone ucrainene asupra unei fabrici de fibre sintetice, a anunțat guvernatorul regiunii, Andrei Bocearov.

Dronele ucrainene au atacat Volgograd: Uzina Lukoil a luat foc, iar o persoană a murit.
Dronele ucrainene au atacat Volgograd: Uzina Lukoil a luat foc, iar o persoană a murit.

Bărbatul decedat avea 60 de ani. În plus, o femeie de 55 de ani a fost rănită și a fost internată în stare gravă, scrie meduza.io.

Dronele ucrainene au atacat, de asemenea, Volgograd. În raionul Krasnooktiabrski, în nord-estul orașului, a fost avariat un bloc de locuințe pe strada Verșinin, a anunțat guvernatorul. O persoană a fost rănită acolo și a primit asistență medicală la fața locului.

Ca urmare a căderii resturilor dronelor au izbucnit incendii la o întreprindere chimică din Voljski și la obiective din complexul energetic și de combustibil din sudul Volgogradului, a declarat Bocearov. Nu se precizează despre ce obiective este vorba. Potrivit guvernatorului, incendiul a fost stins.

Canalele Telegram ucrainene susțin că în Volgograd a fost atacată o rafinărie de petrol. Canalul Telegram Astra scrie că arde uzina „Lukoil-Volgogradneftepererabotka”. Aceasta a fost atacată de mai multe ori și anterior, în toamna anului 2025 a oprit temporar activitatea după un atac. Astra menționează că acesta este cel puțin al zecelea atac asupra uzinei. Guvernatorul nu menționează incendiul de la rafinăria „Lukoil” în comunicatul său.

Sursă
meduza.io logomeduza
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici