Dronele ucrainene au atacat Volgograd: Uzina Lukoil a luat foc, iar o persoană a murit.

Bărbatul decedat avea 60 de ani. În plus, o femeie de 55 de ani a fost rănită și a fost internată în stare gravă, scrie meduza.io.

Dronele ucrainene au atacat, de asemenea, Volgograd. În raionul Krasnooktiabrski, în nord-estul orașului, a fost avariat un bloc de locuințe pe strada Verșinin, a anunțat guvernatorul. O persoană a fost rănită acolo și a primit asistență medicală la fața locului.

Ca urmare a căderii resturilor dronelor au izbucnit incendii la o întreprindere chimică din Voljski și la obiective din complexul energetic și de combustibil din sudul Volgogradului, a declarat Bocearov. Nu se precizează despre ce obiective este vorba. Potrivit guvernatorului, incendiul a fost stins.

Canalele Telegram ucrainene susțin că în Volgograd a fost atacată o rafinărie de petrol. Canalul Telegram Astra scrie că arde uzina „Lukoil-Volgogradneftepererabotka”. Aceasta a fost atacată de mai multe ori și anterior, în toamna anului 2025 a oprit temporar activitatea după un atac. Astra menționează că acesta este cel puțin al zecelea atac asupra uzinei. Guvernatorul nu menționează incendiul de la rafinăria „Lukoil” în comunicatul său.