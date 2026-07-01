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meduza.io logomeduza
1 Iulie 2026, 10:18
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Dronele ucrainene au atacat regiunea Penza

În regiunea Penza, o dronă ucraineană a fost doborâtă în dimineața zilei de 1 iulie. Resturile au avariat linii electrice și au căzut peste o clădire aflată în construcție, a anunțat guvernatorul Oleg Melnicenko.

Dronele ucrainene au atacat regiunea Penza.
Dronele ucrainene au atacat regiunea Penza.

Potrivit acestuia, nu există victime în urma atacului, transmite meduza.io.

După o oră, Melnicenko a anunțat că în regiune a fost declanșată alerta aeriană. Despre consecințele acestui atac nu se știe încă nimic.

Canalele ucrainene de Telegram scriu că în Penza a fost atacată uzina „Maiak”. Canalul de Telegram Supernova+ susține că este o întreprindere de apărare specializată în producția de echipamente radioelectronice, dispozitive de control, sisteme de comunicații și produse cu destinație militară. Pe site-ul uzinei cu acest nume din Penza se menționează că este cea mai veche întreprindere din Rusia pentru producția de hârtie și carton.

Totodată, canalele ucrainene de Telegram relatează despre degajări de fum în zona Institutului de Cercetare Științifică pentru Aparate Electromecanice din Penza. Întreprinderea este specializată în dezvoltarea și producerea rezistoarelor și a convertoarelor digital-analogice.

Dronele ucrainene au atacat regiunea Penza

Dronele ucrainene au atacat regiunea Penza

Dronele ucrainene au atacat regiunea Penza

Sursă
meduza.io logomeduza
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