Dronele ucrainene au atacat regiunea Leningrad în prima zi a SPIEF.

Discursul lui Vladimir Putin este programat peste două zile, iar la eveniment este așteptată și o delegație germană.

Dronele ucrainene au atacat masiv regiunea Leningrad în noaptea de 3 iunie, cu câteva ore înainte de deschiderea Forumului Economic de la Sankt Petersburg. Despre distrugerea dronelor a anunțat guvernatorul regiunii, Alexandr Drozdenko, pe canalul de Telegram, scrie dw.com.

„Forțele antiaeriene au doborât 30 de drone pe teritoriul regiunii Leningrad. Operațiunile de luptă continuă”, a scris el. Oficialul nu a precizat unde anume au fost doborâte dronele. La Aeroportul Pulkovo au fost impuse restricții privind sosirile și decolările zborurilor. Partea ucraineană nu a comentat acest atac.

Potrivit informațiilor de pe site-ul SPIEF, primele evenimente ar trebui să înceapă miercuri la ora 10:00. Conferința are loc în „Expoforum”, la sud de Sankt Petersburg, aproape de granița cu regiunea Leningrad și Aeroportul Pulkovo. Discursul lui Vladimir Putin la FEISP este programat pentru 5 iunie. La forum este așteptată, printre altele, și o delegație germană.

Zelenski a avertizat despre un nou atac asupra Ucrainei

Vladimir Zelenski a avertizat cu o zi înainte că în noaptea de 3 iunie armata rusă ar putea repeta un atac masiv asupra orașelor din Ucraina, similar cu cel din noaptea precedentă. Atunci au murit peste 20 de persoane, iar peste 100 au fost rănite. Principalele victime și distrugeri au fost în Kiev și Dnipro.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în noaptea de 3 iunie au fost înregistrate drone rusești izolate pe cerul țării. Despre un atac de amploare, deocamdată, nu se anunță.