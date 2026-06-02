Dronele ucrainene au atacat rafinăria Ilsky din Rusia.

În plus, în orașul Slaviansk-pe-Kuban, resturi ale unei drone au căzut pe teritoriul unui bloc de locuințe. Potrivit datelor comandamentului operațional, nu există victime în urma atacurilor, transmite meduza.io.

Conform calculelor canalului de Telegram Astra, atacul nocturn asupra rafinăriei Ilsky a fost cel puțin al 16-lea de la începutul războiului la scară largă.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, forțele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus în timpul nopții 148 de drone ucrainene. Dronele au fost interceptate în regiunile Belgorod, Briansk, Volgograd, Kursk, Orel, Rostov, Smolensk, precum și în regiunea Krasnodar, Crimeea anexată și deasupra Mării Azov și Mării Negre.

Rafinăria Ilsky, conectată la sistemul de conducte „Transneft”, este una dintre principalele rafinării din Districtul Federal Sudic. Aceasta dispune de șase instalații tehnologice de procesare a petrolului cu o capacitate totală de 6,6 milioane de tone pe an.