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meduza.io logomeduza
2 Iulie 2026, 10:32
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Dronele ucrainene au atacat Nijni Novgorod: O rafinărie de petrol a luat foc

În Nijni Novgorod, în urma unui atac cu drone ucrainene, o persoană a murit, a anunțat șeful regiunii, Gleb Nikitin. Patru persoane au fost rănite, dintre care una a fost spitalizată.

Dronele ucrainene au atacat Nijni Novgorod: O rafinărie de petrol a luat foc.
Dronele ucrainene au atacat Nijni Novgorod: O rafinărie de petrol a luat foc.

Potrivit lui Nicitin, forțele de apărare antiaeriană au doborât în timpul nopții 30 de drone. Căderea resturilor a provocat „deteriorări necritice” a unui obiectiv industrial și a mai multor locuințe, scrie meduza.io.

Canalele ucrainene de Telegram scriu că a fost atacată rafinăria „Lukoil” din Kstovo, lângă Nijni Novgorod, și publică imagini cu incendiul.

Pe site-ul „Lukoil” se menționează că rafinăria din Kstovo este una dintre cele mai mari întreprinderi de prelucrare a petrolului cu profil de benzină din Federația Rusă, care produce peste 50 de produse petroliere comerciale.

Sursă
meduza.io logomeduza
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