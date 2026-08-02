Dronele fără pilot au atacat o rafinărie și un depozit Wildberries din regiunea Saratov

Dronele ucrainene au lovit obiective din Saratov și Engels. Potrivit declarațiilor guvernatorului regiunii Saratov, au murit două persoane.

În urma atacului dronelor ucrainene asupra unor obiective din regiunea Saratov, în orașul Engels au murit două persoane, a anunțat guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, duminică, 2 august. În Saratov și Engels au fost avariate două clădiri de locuit cu mai multe apartamente, transmite dw.com.

Una dintre țintele atacului a fost rafinăria Saratovskii NПЗ, care se află la 3,5 kilometri de blocul de locuințe avariat. Pe teritoriul uzinei a izbucnit un incendiu. În Engels, probabil, a fost atacat și aerodromul Engels-2, scriu canalele OSINT, citând analiza imaginilor video din rețelele sociale. În cadrele publicate de localnici, se vede, presupus, momentul unei explozii pe teritoriul bazei aeriene, a informat canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+.

În regiunea Samara, a fost atacat un depozit Wildberries

Duminică dimineața, a fost atacat și un alt depozit al companiei Wildberries - în localitatea Novosemeikino, lângă Samara, a anunțat chiar compania și guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedoriciov. La depozit a izbucnit un incendiu, nu au fost raportate victime. Acesta este al nouălea depozit Wildberries, atacat de drone ucrainene începând din a doua jumătate a lunii iulie.

În total, în noaptea de 2 august, sistemele rusești de apărare antiaeriană au distrus 635 de drone ucrainene, a anunțat Ministerul Apărării al Rusiei. Atacul Forțelor Armate ale Ucrainei a fost unul dintre cele mai ample de la începutul anului.