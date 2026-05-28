Dronele au atacat trei petroliere în Marea Neagră.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Marinetraffic, o navă se deplasa din Novorossiisk spre Istanbul, transmite reuters.com.

Este vorba despre petroliere destinate transportului de țiței brut. James II (sub pavilionul Palau) a fost atacat la 80 km de linia de coastă a districtului Türkeli, iar Altura și Velora (sub pavilionul Sierra Leone) au fost lovite în timpul transferului de materie primă între nave.

Paza de coastă a Turciei a trimis bărci către locurile incidentelor. Echipele au fost evacuate, nimeni nu a fost rănit, notează Reuters. Ministerul Transporturilor al țării a refuzat să comenteze cazul, precizează agenția.