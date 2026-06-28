Dronele au atacat o rafinărie din Slaviansk-na-Kubani: O persoană a murit.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a anunțat despre un atac cu drone asupra rafinăriei din Slaviansk-na-Kubani.

Potrivit acestuia, în urma incidentului a izbucnit un incendiu, o persoană a murit, iar alta a fost rănită de căderea resturilor dronei.

Rafinăria de petrol din orașul Slaviansk-na-Kubani, regiunea Krasnodar din Rusia, a devenit o nouă țintă pentru dronele ucrainene. Acest lucru este confirmat de datele analizei OSINT, citate de mai multe canale Telegram, inclusiv Astra și Ateo Breaking. „În oraș a izbucnit un incendiu pe teritoriul rafinăriei, a fost avariată o linie de alimentare cu energie electrică și o conductă de gaz”, a scris pe Telegram dimineața zilei de duminică, 28 iunie, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, transmite dw.com.

Potrivit datelor sale, în urma atacului a murit o persoană, iar din cauza căderii resturilor dronei au fost avariate mai multe case. „Resturile dronei au căzut și în satul Trudobelikovski din raionul Krasnoarmeisk. Acolo au fost avariate mai multe case particulare. O persoană a fost rănită, căreia i s-a acordat asistența necesară la fața locului”, se mai arată în postarea șefului regiunii.

Rafinăria Slaviansk este un mare exportator de produse petroliere

SRL „Slaviansk-ECO” (Rafinăria Slaviansk) este una dintre cele mai mari rafinării independente din Rusia, amintește Astra. „Întreprinderea se ocupă cu prelucrarea petrolului și producția de benzină gaz (gazolină), DTF (fracțiune tehnologică diesel), motorină grea, SMT (combustibil marin cu vâscozitate redusă), gazol vacuum și alte produse petroliere. Capacitatea rafinăriei este de aproximativ 4-5 milioane de tone de materie primă pe an, iar rafinăria asigură circa 9% din volumul prelucrării petrolului în districtul federal de sud. Rafinăria face parte din rândul marilor exportatori de produse petroliere prin porturile Mării Negre”.

Rafinăria Slaviansk a fost deja de mai multe ori ținta atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei.

Operațiunea SBU „pentru a forța Rusia la pace”

În ultima perioadă, Ucraina atacă activ obiective militare și energetice pe teritoriul Crimeei anexate și în regiunile Rusiei, inclusiv în zone îndepărtate de granița ucraineană. Pe 25 iunie, președintele țării, Vladimir Zelenski, a anunțat pe Telegram că a aprobat desfășurarea de către Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a unei „operațiuni de presiune asupra statului agresor pentru a-l determina să înceteze războiul”, care va dura 40 de zile.

În dimineața zilei de 28 iunie, Ministerul Apărării al Rusiei a raportat că în timpul nopții, în intervalul 20:00 ora Moscovei din 27 iunie până la 7:00 ora Moscovei din 28 iunie, mijloacele de apărare antiaeriană de serviciu au interceptat și distrus 213 drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Orel, Rostov, Riazan, Tambov, Tula și Moscova, regiunea Krasnodar, precum și deasupra teritoriului Crimeei anexate și a apelor Mării Azov și Mării Negre.



