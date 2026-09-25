Drone ucrainene au atacat regiuni ale Rusiei: O uzină și două rafinării au fost vizate

Drone ucrainene au atacat în noaptea de 25 septembrie mai multe regiuni ale Rusiei, inclusiv regiunile Ulianovsk, Voronej, Rostov, precum și Ținutul Perm.

La Ulianovsk, guvernatorul Aleksei Russkikh a anunțat că, în urma atacului, au fost avariate infrastructura industrială și cea civilă. Opt persoane au fost rănite, inclusiv un copil. Canalele ucrainene de monitorizare, precum și publicația rusă Astra susțin că una dintre țintele atacului a fost uzina «Iskra». Întreprinderea face parte din concernul «Almaz-Antei» și, printre altele, produce dispozitive semiconductoare, scrie meduza.io.

Guvernatorul Ținutului Perm, Dmitri Mahonin, a anunțat că Ucraina a atacat un «obiectiv industrial» din regiune. Publicația „Perm 36,6” scrie că este vorba despre rafinăria „Lukoil — Permnefteorgsintez” (PNOS). Acolo a izbucnit un incendiu, iar deasupra orașului se vede fum. O persoană a murit.

În regiunea Rostov, în urma atacului dronelor ucrainene, a fost avariată Uzina de produse petroliere din Novoșahtinsk. Nu sunt victime, iar întreprinderea și-a suspendat activitatea, a declarat șeful regiunii, Iuri Sliusar.

În Voronej, patru persoane au fost rănite, a relatat guvernatorul Alexandr Gusev. Au fost avariate fațadele blocurilor de locuințe și automobilele. Mai multe clădiri nerezidențiale și de producție au fost avariate de „fragmente de drone”, în care au izbucnit incendii. Astra a stabilit, în baza fotografiilor și înregistrărilor video ale martorilor, că întreprinderea Voronejsintezcauciuc — producător de elastomeri termoplastici și cauciucuri sintetice — a fost vizată de atac. Canalele ucrainene relatează, de asemenea, despre un atac asupra unui depozit Ozon din Voronej. Marketplace-ul nu a confirmat atacul.

În Lugansk, ocupat de Federația Rusă, a luat foc hipermarketul de materiale de construcții «Stroicentr», susțin Astra și canalele ucrainene. Canalele locale de monitorizare au relatat despre atacuri cu drone.