Drone militare ucrainene au lovit o bază petrolieră din Stavropol.

O bază petrolieră din Mihailovsk, regiunea Stavropol, Rusia, a fost atacată de drone ucrainene. Acesta este al treilea atac asupra acestui obiectiv petrolier în câteva săptămâni.

Dronele ucrainene au lovit în noaptea de duminică, 19 iulie, o bază petrolieră din Mihailovsk, regiunea Stavropol, Rusia. La obiectiv a izbucnit un incendiu. Aceasta este deja a treia atacare a bazei petroliere din Mihailovsk în ultimele săptămâni, transmite dw.com.

Canalele de Telegram ucrainene au publicat imagini cu atacul și incendiul de la obiectivul petrolier afectat.

Martorii au postat cadre din Stavropol, în care se vede un nor de fum după atacul nocturn.

Regim de situație de urgență la nivel local

Guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a confirmat atacul dronelor, menționând că „în zona industrială a satului Viazniki din raionul Șpakovski au fost înregistrate două focare de incendiu”. De asemenea, a anunțat instituirea regimului de situație de urgență la nivel local.

Doar la începutul lunii iulie, forțele ucrainene au efectuat lovituri cu rază lungă asupra bazelor petroliere rusești din Stavropol și Tver, aflate la 500 de kilometri de linia frontului.