Drone doborâte în peste 15 regiuni ale Rusiei: Uzina petrochimică Togliatti Kauchuk, cuprinsă de flăcări.

Autorii canalelor au legat incendiul de un atac cu drone ucrainene în noaptea de 12 iunie. Publicația rusă Astra, care monitorizează și ea atacurile, citând localnicii, relatează că în Togliatti au fost văzute drone zburând deasupra caselor și s-au auzit 12-14 explozii, transmite meduza.io.

Guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedorîșcev, a confirmat că noaptea regiunea a fost atacată de drone ucrainene. Despre consecințele atacului nu a oferit detalii, menționând că nu există victime sau răniți. Primarul orașului Togliatti, Ilia Suhih, a spus că „în urma prăbușirii unei drone au fost înregistrate daune” la unul dintre obiectivele industriale ale orașului. Nu a precizat despre ce obiectiv este vorba.

„Togliatti Kauchuk” nu este pentru prima dată ținta dronelor. La începutul lunii aprilie, după un atac asupra uzinei, a izbucnit un incendiu. Întreprinderea produce cauciucuri sintetice pentru anvelope și articole tehnice din cauciuc, precum și aditivi pentru benzina auto.

În total, în noaptea de 12 iunie, potrivit Ministerului Apărării, au fost doborâte 231 de drone ucrainene deasupra a 15 regiuni din Rusia, Crimeea anexată și zona Mării Azov. În Niijnîi Kamsk, în Tatarstan, una dintre drone a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje. Patru răniți au fost transportați la spitale. Canalele Telegram ucrainene au raportat un incendiu la o rafinărie.

Dronele ucrainene atacă tot mai des regiunile din adâncul teritoriului Rusiei. Țintele devin rafinăriile și alte întreprinderi din industrie. În același timp, geografia atacurilor se extinde — pe 10 iunie, pentru prima dată a fost declarată alarmă aeriană în regiunea Omsk.