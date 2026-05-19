theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
19 Mai 2026, 16:32
16 680
Copiază linkul
Link copiat

Drona care a pătruns în spațiul aerian al Estoniei, doborâtă de un avion de vânătoare românesc

Ministrul Apărării al Estoniei, Hanno Pevkur, a declarat că o dronă de atac „rătăcită”, probabil ucraineană, a fost doborâtă de un avion de vânătoare românesc.

Drona care a pătruns în spațiul aerian al Estoniei, doborâtă de un avion de vânătoare românesc.
Drona care a pătruns în spațiul aerian al Estoniei, doborâtă de un avion de vânătoare românesc.

Despre aceasta el a declarat într-un comentariu pentru ERR, scrie „Adevărul European”.

Potrivit lui Pevkur, un avion de vânătoare românesc, care participă la misiunea de patrulare a spațiului aerian, a doborât o dronă care „s-a rătăcit” deasupra Estoniei.

El a menționat că resturile dronei au căzut la marginea unui câmp în satul Kablakula, în comuna estoniană Poltsamaa.

„Drona a căzut într-o zonă destul de mlăștinoasă și încă efectuăm căutări”, a spus el.

Ministrul estonian al Apărării a mulțumit aliaților din România, care au realizat această operațiune în condiții reale.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici