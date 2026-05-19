Drona care a pătruns în spațiul aerian al Estoniei, doborâtă de un avion de vânătoare românesc.

Despre aceasta el a declarat într-un comentariu pentru ERR, scrie „Adevărul European”.

Potrivit lui Pevkur, un avion de vânătoare românesc, care participă la misiunea de patrulare a spațiului aerian, a doborât o dronă care „s-a rătăcit” deasupra Estoniei.

El a menționat că resturile dronei au căzut la marginea unui câmp în satul Kablakula, în comuna estoniană Poltsamaa.

„Drona a căzut într-o zonă destul de mlăștinoasă și încă efectuăm căutări”, a spus el.

Ministrul estonian al Apărării a mulțumit aliaților din România, care au realizat această operațiune în condiții reale.