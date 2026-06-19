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19 Iunie 2026, 23:52
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Două trenuri s-au ciocnit în Marea Britanie: Mai multe persoane sunt grav rănite

În zona Bedford din Regatul Unite s-au ciocnit două trenuri de pasageri.

Două trenuri s-au ciocnit în Marea Britanie: Mai multe persoane sunt grav rănite.
Două trenuri s-au ciocnit în Marea Britanie: Mai multe persoane sunt grav rănite.

În urma accidentului, o parte dintre pasageri au suferit răni grave, transmite telegraph.co.uk.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 19 iunie, în jurul orei 17:15, ora locală. Potrivit datelor preliminare, primul tren a fost nevoit să oprească din cauza unei defecțiuni în sistemul de siguranță, după care trenul care urma a lovit coada acestuia. În urma impactului, unul dintre vagoane a deraiat.

Conform informațiilor din presă, printre pasageri sunt răniți, unii dintre ei stau pe podeaua vagoanelor cu urme vizibile de sânge, starea lor fiind evaluată ca gravă. Totuși, numărul exact al victimelor nu este precizat.

La fața locului acționează cinci elicoptere medicale, peste 30 de ambulanțe și un elicopter de poliție.

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