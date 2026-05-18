eurointegration.com.ua
18 Mai 2026, 17:00
3 619
Două persoane, rănite în urma unei explozii la poligonul de distrugere a munițiilor din România

Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse la poligonul de distrugere a munițiilor din apropierea orașului Botoșani, România, nu departe de Suceava.

Doi oameni au fost răniți după o detonare neașteptată. În urma exploziei a izbucnit și un incendiu, care s-a extins pe zeci de metri pătrați, transmite eurointegration.com.ua cu referire la digi24.ro.

La fața locului au sosit echipe de pompieri și mai multe echipaje medicale. Persoanele rănite au fost spitalizate, iar starea lor nu a fost comunicată.

Sursă
eurointegration.com.ua
