Două persoane au intrat în comă după injecții cu Ozempic contrafăcute în Olanda.

Două persoane au intrat în comă după ce au folosit injencții cu Ozempic, medicamente contrafăcute pentru slăbit, cumpărate de pe Internet.

După aceste cazuri, medicii, spitalele și autoritățile sanitare au emis o avertizare de urgență privind riscurile achiziționării acestor produse de la vânzători ilegali. Despre aceasta raportează publicația NL Times.

Unul dintre cei afectați este un bărbat de 54 de ani, care anterior primea medicamente pe bază de rețetă pentru tratamentul obezității, dar din cauza lipsei acestora a comandat un analog de pe Internet. A doua pacientă este o femeie de 47 de ani. După autoadministrarea medicamentului, amândoi și-au pierdut cunoștința și au fost internați în stare gravă.

Analiza de laborator a arătat că conținutul seringilor-pix nu corespundea compoziției declarate. În loc de medicamente pe bază de semaglutid, acestea conțineau insulină. Pentru persoanele care nu suferă de diabet zaharat, administrarea unei doze mari de insulină poate provoca hipoglicemie severă, o scădere bruscă a nivelului de glucoză din sânge. Această stare poate duce la convulsii, comă, leziuni cerebrale ireversibile și chiar deces dacă nu se acordă asistență medicală promptă.

Potrivit Centrului Național de Informare privind Otrăvirile din Olanda (NVIC), numărul cazurilor de intoxicații cu medicamente injectabile pentru slăbit aproape s-a dublat în ultimul an, ajungând la 149. Specialiștii leagă acest fenomen de cererea ridicată pentru medicamente din clasa agoniștilor receptorilor GLP-1, inclusiv semaglutid, și de deficitul lor periodic.

Medicii și Inspectoratul pentru Sănătate și Asigurări Sociale din Olanda (IGJ) recomandă să nu se cumpere medicamente injectabile pentru slăbit din magazine online, rețele sociale sau platforme comerciale. Ei reamintesc că medicamentele originale se eliberează doar pe bază de rețetă și trebuie achiziționate exclusiv prin farmacii autorizate. De asemenea, medicii recomandă să se acorde atenție semnelor de contrafacere, inclusiv erorilor de pe ambalaj, neconcordanței numerelor de serie și marcajelor de calitate slabă.