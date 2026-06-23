Două milioane de albine au scăpat dintr-un camion implicat într-un accident în Texas. Cazul s-a produs pe o șosea din stat. Șoferul camionului a pierdut controlul volanului într-o curbă.

După răsturnarea camionului, cea mai mare parte a albinelor a evadat. Autoritățile au recomandat oamenilor să rămână în locuințe și să nu se apropie de locul incidentului până la finalizarea intervenției, relatează The Guardian, citând declarația serviciului pentru situații de urgență din comitatul Orange.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizați apicultori profesioniști și proprietari de stupine din diverse regiuni. Specialiștii adună roiurile pentru a le transporta la fermele de miere. Potrivit experților, astfel de cazuri sunt rare, dar necesită un răspuns rapid.

Anul trecut a avut loc un incident cu albine în Spania. Un apicultor, oprit pentru lipsa centurii de siguranță și conducere sub influența alcoolului, a eliberat un roi asupra polițiștilor, pe care îl transporta în portbagaj.