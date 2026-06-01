Două cutremure s-au produs într-o singură noapte în România.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), primul cutremur a avut loc la ora 00:47 în județul Buzău. Magnitudinea a fost de 3,3 pe scara Richter, adâncimea epicentrului – 113,6 km, scrie antena3.ro.

Cutremurele au fost resimțite în mai multe regiuni din România: la 48 km sud de Buzău, la 55 km sud de Focșani, la 68 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, la 72 km est de Brașov, la 75 km nord-est de Ploiești.

Al doilea cutremur a avut loc la ora 03:39 în județul Vrancea. Magnitudinea a fost de 2,2, adâncimea epicentrului – 93,3 km.

Epicentrul celui de-al doilea cutremur s-a aflat la 42 km sud de Focșani, 61 km sud de Buzău, 70 km est de Sfântu-Gheorghe, 81 km est de Brașov și 95 km nord-est de Ploiești.