theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
antena3
1 Iunie 2026, 10:14
526
Copiază linkul
Link copiat

Două cutremure s-au produs într-o singură noapte în România

În noaptea de duminică spre luni, 1 iunie, în zona seismică Vrancea din România au fost înregistrate două cutremure slabe. Epicentruș cutremurelor se află la aproximativ 270 km de Moldova.

Două cutremure s-au produs într-o singură noapte în România.
Două cutremure s-au produs într-o singură noapte în România.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), primul cutremur a avut loc la ora 00:47 în județul Buzău. Magnitudinea a fost de 3,3 pe scara Richter, adâncimea epicentrului – 113,6 km, scrie antena3.ro.

Cutremurele au fost resimțite în mai multe regiuni din România: la 48 km sud de Buzău, la 55 km sud de Focșani, la 68 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, la 72 km est de Brașov, la 75 km nord-est de Ploiești.

Al doilea cutremur a avut loc la ora 03:39 în județul Vrancea. Magnitudinea a fost de 2,2, adâncimea epicentrului – 93,3 km.

Epicentrul celui de-al doilea cutremur s-a aflat la 42 km sud de Focșani, 61 km sud de Buzău, 70 km est de Sfântu-Gheorghe, 81 km est de Brașov și 95 km nord-est de Ploiești.

Sursă
antena3
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici