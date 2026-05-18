theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rbc.ua logorbc
18 Mai 2026, 11:11
4 629
Copiază linkul
Link copiat

Două avioane s-au ciocnit în aer la un show aviatic din SUA

La baza aeriană Mountain Home din SUA, în timpul unui show aviatic, a avut loc un accident. Două avioane de vânătoare s-au ciocnit în aer și au căzut la sol. Piloții au reușit să se catapulteze și au supraviețuit.

Două avioane s-au ciocnit în aer la un show aviatic din SUA.
Două avioane s-au ciocnit în aer la un show aviatic din SUA.

Cazul a avut loc la aproximativ 3 km nord-vest de bază în a doua zi a show-ului aviatic Gunfighter Skies. Patru piloți se aflau în două avioane EA-18G ale Marinei SUA, scrie rbc.ua, citând nbcnews.com.

Într-un video postat pe rețelele sociale se vede cum două avioane de vânătoare s-au ciocnit în aer, apoi au căzut brusc la sol înconjurate de nori negri de fum. În apropierea locului accidentului se observă cum se deschid patru parașute.

Într-un alt filmuleț publicat pe Instagram se pot vedea spectatori lângă un hangar aviatic înconjurat de avioane, iar pe fundal se ridică fum negru provenit de la accident.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Marinei SUA pentru Flota Pacificului, Amelia Umayam, toți cei patru membri ai echipajului au reușit să se catapulteze din avioane și se află acum sub supraveghere medicală.

„La fața locului lucrează echipe de salvare, ancheta este în curs, iar mai multe detalii vor fi făcute publice imediat ce vor fi disponibile”, au anunțat autoritățile bazei.

Poliția din Mountain Home a anunțat duminică anularea show-ului aviatic și a avertizat populația să evite deplasările spre bază.

Sursă
rbc.ua logorbc
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici