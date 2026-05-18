Două avioane s-au ciocnit în aer la un show aviatic din SUA.

Cazul a avut loc la aproximativ 3 km nord-vest de bază în a doua zi a show-ului aviatic Gunfighter Skies. Patru piloți se aflau în două avioane EA-18G ale Marinei SUA, scrie rbc.ua, citând nbcnews.com.

Într-un video postat pe rețelele sociale se vede cum două avioane de vânătoare s-au ciocnit în aer, apoi au căzut brusc la sol înconjurate de nori negri de fum. În apropierea locului accidentului se observă cum se deschid patru parașute.

Într-un alt filmuleț publicat pe Instagram se pot vedea spectatori lângă un hangar aviatic înconjurat de avioane, iar pe fundal se ridică fum negru provenit de la accident.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Marinei SUA pentru Flota Pacificului, Amelia Umayam, toți cei patru membri ai echipajului au reușit să se catapulteze din avioane și se află acum sub supraveghere medicală.

„La fața locului lucrează echipe de salvare, ancheta este în curs, iar mai multe detalii vor fi făcute publice imediat ce vor fi disponibile”, au anunțat autoritățile bazei.

Poliția din Mountain Home a anunțat duminică anularea show-ului aviatic și a avertizat populația să evite deplasările spre bază.