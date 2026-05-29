Dosar, deschis în România după explozia unei drone: Tentativă de omor și distrugere de locuințe.

Una dintre infracțiunile investigate este tentativa de omor cu circumstanțe agravante, scrie Digi24, preluat de rupor.md.

„În noaptea de 28 spre 29 mai 2026, procuratura, pe lângă Curtea de Apel Galați a inițiat o anchetă privind explozia unei drone de origine rusă cu încărcătură explozivă în centrul orașului. În cadrul dosarului penal deschis după explozie, procurorii efectuează o anchetă pentru suspiciunea comiterii infracțiunii prevăzute la partea a 2-a a articolului 117 din Codul Aerian (Legea nr. 21/2020), distrugere intenționată de bunuri, precum și tentativă de omor cu circumstanțe agravante”, se arată vineri într-un comunicat de presă al procuraturii, pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, citat de agenția Agerpres.

Instituția a reamintit că, în urma exploziei dronei, pe acoperișul unui bloc de locuințe au fost răniți doi oameni.

„Din acțiunile de urmărire penală efectuate până în prezent la locul incidentului s-a stabilit că drona militară a căzut pe un bloc de locuințe și a explodat în jurul orei 1:50. Ca urmare, a fost distrus complet un apartament de la etajul zece al clădirii, iar două persoane aflate în interior au fost rănite”, au adăugat procurorii.