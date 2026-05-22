Donald Trump nu va participa la nunta fiului său.

Sursa CNN afirmă că Donald Trump nu va veni la nunta fiului său. Președintele însuși, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, a spus că va încerca să vină. Totuși, el a recunoscut că „nu este cel mai potrivit moment pentru mine – toată lumea vorbește despre Iran și alte lucruri”.

Despre logodna lui Donald Trump Jr. cu Bettina Anderson s-a anunțat în decembrie 2025. Fiul președintelui, în vârstă de 47 de ani, și modelul de 38 de ani se întâlnesc din 2024. Înainte de aceasta, el a avut o relație cu fosta prezentatoare Fox News Kimberly Guilfoyle, actualul ambasador al SUA în Grecia. Anterior, Trump Jr. a fost căsătorit cu Vanessa Haydon. Au trăit împreună 12 ani și au divorțat în 2018. Au cinci copii.

După cum notează CNN, la nuntă sunt invitați doar rudele apropiate și prietenii cuplului – nu mai mult de 50 de persoane. Sursele postului de televiziune spun că absența lui Trump la nunta fiului a fost de așteptat din cauza dorinței cuplului de a organiza un eveniment restrâns, într-un cerc restrâns.