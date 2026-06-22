Doi copii au murit în mașină în timpul caniculei din sudul Franței.

Doi copii, de doi și patru ani, au fost găsiți morți în mașina unei familii, în Carpentras, în sud-estul Franței.

Potrivit procuraturii, decesul copiilor ar fi putut fi cauzat de căldură, transmite euronews.com.

„Cauzele morții urmează să fie stabilite, dar principala ipoteză rămâne căldura”, a declarat pentru AFP procurorul local Elena Murj.

Incidentul a avut loc pe fondul unei perioade prelungite de caniculă extremă în Franța. Duminică, trei persoane - doi bărbați și o femeie cu vârste între 80 și 95 de ani au decedat în Franța, când căldura anormală a ridicat temperatura peste 40 °C în mai multe regiuni ale țării.

Serviciul național de meteorologie Météo-France a avertizat că valul de căldură va persista pe tot parcursul săptămânii: luni și marți, în cea mai mare parte a țării se așteaptă temperaturi „excepțional de ridicate”. În anumite zone acestea pot depăși 40 °C.

Ministerul Sănătății din Franța a îndemnat locuitorii să bea apă regulat, să evite consumul de alcool, să păstreze răcoarea în încăperi și să limiteze efortul fizic în cele mai fierbinți ore ale zilei.