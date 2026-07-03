Doi cetățeni români, condamnați în Marea Britanie pentru un atac comis la ordinul Iranului.

Vineri, doi bărbați români au fost condamnați la 8, respectiv 12 ani de închisoare pentru rănirea cu cuțitul a unui jurnalist al unui canal de televiziune în limba persană.

Potrivit judecătorului, atacul a fost comis în interesul statului iranian.

Puriu Zeraati, prezentator la canalul londonez Iran International, a fost înjunghiat în picior în martie 2024, în apropierea casei sale din cartierul Wimbledon din Londra, transmite eurointegration.com.ua, citând apnews.com.

Luna trecută, un juriu i-a găsit vinovați pe Nandito Badia, în vârstă de 21 de ani, și pe George Stanu, în vârstă de 25 de ani, pentru vătămare corporală cu intenția de a provoca leziuni grave.

Judecătorul Bobby Chima-Grabb a menționat că „dovezile indică în majoritate covârșitoare” că atacul a fost comis la ordinul autorităților iraniene.

Reprezentanții serviciilor speciale britanice susțin că Iranul este în spatele unui număr tot mai mare de comploturi pe teritoriul Marii Britanii, în cadrul cărora infractori recrutați au atacat mass-media opoziției și comunitatea evreiască.

Canalul de știri prin satelit Iran International a mai primit amenințări din cauza modului critic în care a relatat despre evenimentele legate de autoritățile iraniene. Zeraati era una dintre cele mai cunoscute fețe ale canalului, iar procurorii au declarat că în capitala Iranului a fost văzut un panou publicitar cu imaginea sa și inscripția „Căutat: viu sau mort”.

În 2023, canalul TV și-a mutat temporar studiourile la Washington după ce a semnalat o escaladare a „amenințărilor susținute de stat din partea Iranului”. Ulterior, canalul și-a reluat activitatea într-o nouă locație din Londra.

Poliția a informat că fostul fotbalist profesionist Badia și un alt bărbat l-au atacat pe Zeraati, după care au fugit cu o mașină condusă de Stanu, iar apoi au părăsit țara prin Aeroportul Heathrow. Cei doi bărbați au fost arestați în România în decembrie 2024 și extrădați în Marea Britanie.

Al treilea suspect, David Andrei, este cercetat în România.