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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Iunie 2026, 19:10
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Doi bărbați, găsiți vinovați de incendierea unei proprietăți legate de premierul britanic

Ucraineanul Roman Lavrinovici de 22 de ani, și românul Stanislav Carpiuc de 27 de ani, au fost găsiți vinovați de conspirație pentru incendierea proprietății legate de premierul Marii Britanii, Keir Starmer, în mai 2025.

Doi bărbați, găsiți vinovați de incendierea unei proprietăți legate de premierul britanic.
Doi bărbați, găsiți vinovați de incendierea unei proprietăți legate de premierul britanic.

Ucraineanul în vârstă de 22 de ani, Roman Lavrinovici, și românul de origine ucraineană în vârstă de 27 de ani Stanislav Carpiuc au fost găsiți vinovați de instanța Old Bailey. Un alt ucrainean, Petru Pocinca, în vârstă de 35 de ani, a fost achitat de aceleași acuzații, transmite eurointegration.com.ua cu referire la theguardian.com.

Lavrinovici a fost găsit vinovat și de deteriorarea a două proprietăți în urma unui incendiu provocat din neglijență, care a pus în pericol viața oamenilor.

Cei doi inculpați au rămas în arest până la pronunțarea sentinței, vineri.

Cazul se referă la mai multe incendieri care au avut loc în mai anul trecut în nordul Londrei și care au vizat o casă și un automobil legate de premierul britanic.

Pe 11 mai a avut loc un incendiu la un bloc de apartamente unde a locuit anterior șeful guvernului britanic, iar pe 12 mai a izbucnit un alt incendiu la intrarea în casa în care Starmer a locuit înainte de a deveni premier.

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