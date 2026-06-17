Documentele și colegii de celulă ai lui Epstein confirmă că acesta a încercat să se sinucidă.

Pe 10 august 2019, finanțistul și condamnatul pedofil Jeffrey Epstein a fost găsit mort, cu o funie în jurul gâtului, în celula de închisoare, unde aștepta procesul într-un nou dosar.

Moartea sa a fost oficial recunoscută ca sinucidere, însă la examinarea locului faptei multe dovezi au fost pierdute sau distruse, scrie bbc.com.

Acest fapt a subminat încrederea în versiunea oficială în societatea americană și a devenit un nou motiv pentru teoriile conspirației, alimentate de originea neclară a averilor lui Epstein și de legăturile sale extinse în rândul elitelor occidentale.

Marți, în New York Times Magazine a apărut un amplu articol cu mărturii ale colegilor de celulă ai lui Epstein, ale unor medico-legiști independenți și ale angajaților închisorii Metropolitane din Manhattan, acum închise.

De asemenea, publicația a obținut prin instanță dezvăluirea documentelor pe care Epstein le-a scris personal în închisoare, unde a petrecut ultimele 35 de zile din viața sa.

Aceste materiale nu erau acoperite de legea adoptată anul trecut, care a obligat guvernul federal să dezvăluie un volum mare de documente în dosarul penal.

După cum a descoperit New York Times, Epstein a manifestat într-adevăr în închisoare o tendință spre sinucidere: discuta despre asta cu alți deținuți, iar notițele sale indică același lucru.

În plus, el a încercat cel puțin o dată, posibil chiar de trei ori, să se sinucidă înainte de moartea sa. Riscul de sinucidere era cunoscut și de unii angajați ai instituției.

O versiune alternativă, aceea a unei simulări a sinuciderii, ar fi necesitat complicitatea unui număr mare de persoane, lucru care nu este susținut de nicio dovadă, consideră ziarul.